Алюминиевая ассоциация инициирует создание новых образовательных проектов в вузах страны

15:00

Алюминиевая ассоциация планирует реализовать комплекс проектов по поддержке и популяризации технического образования для алюминиевой промышленности. Расширение кооперации с ведущими вузами страны стало ключевой темой прошедшей рабочей встречи председателя организации Валентина Трищенко с представителями Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) и Донского государственного технического университета (ДГТУ).



За последние 15 лет в России был реализован ряд крупных проектов по строительству современных заводов, предприятий, в том числе, по переработке металла и производству новых видов готовой продукции. Таким образом, в отрасли образовался устойчивый дефицит квалифицированных кадров, который невозможно покрыть за счет собственных программ компаний по подготовке молодых специалистов. Если сегодня на предприятиях отрасли трудятся более 200 тыс. человек, то уже к 2025 году численность персонала может увеличиться дополнительно на 150 тыс. человек за счет реализации программы по удвоению выпуска алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Чтобы российские студенты имели возможность получить специальность, которая будет востребована даже через несколько лет, отечественным учебным заведениям необходимо уделить повышенное внимание запросам работодателей и разработке, в частности, углубленных программ по переподготовке и дополнительному образованию.

При поддержке Алюминиевой ассоциации студенты уже на ранних этапах учебы смогут познакомиться с высоким потенциалом алюминиевых производств, современным оборудованием, инновационными технологиями и материалами, применяющимися в большинстве секторов промышленности, включая строительство, автомобиле- и авиастроение, и другие отрасли. Такие возможности будут презентованы, в том числе в рамках профильных форумов и семинаров, тематических конкурсов.

«Возможности алюминия, появляющиеся новые сплавы на его основе, позволяют все активнее применять металл в разных отраслях промышленности. Сегодня алюминий используют в энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, водоочистке – регулярно растет область его применения. Дефицит высококвалифицированных кадров для отрасли – одна из первоочередных проблем, которую мы намерены решать совместно с нашими партнерами из технических вузов страны», - отметил Валентин Трищенко.

По информации Алюминиевой ассоциации



