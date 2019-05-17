Выявлены все схемы реализации убийства Захарченко - Пушилин
15:32 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
О раскрытии убийства бывшего руководителя Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко говорить пока преждевременно. Об этом сообщил во вторник нынешний глава республики Денис Пушилин, который принимает участие в конференции по сотрудничеству регионов России и Донбасса, проходящей в подмосковном Домодедово.
"Можно говорить, что установлена полная цепочка от заказчика до организатора и исполнителя, выявлены все схемы реализации преступления, механизм провоза взрывчатки, - пояснил он. - О раскрытии говорить пока преждевременно".
Пушилин также отметил, что среди заказчиков убийства экс-главы ДНР есть высокопоставленные граждане Украины и ряда других стран, которые содействуют украинскому режиму. "Но называть фамилии в интересах следствия не имеет пока смысла", - сказал он.
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