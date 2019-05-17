Глава МИД Украины Климкин написал заявление об отставке и заявил о планах идти в Раду
16:00 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке, и анонсировал, что будет баллотироваться в Верховную раду.
"Как я и обещал, только что написал заявление об отставке", - заявил он в своем видеообращении, опубликованном в пятницу в "Фейсбуке".
Климкин уточнил, что 20 мая в день инаугурации Зеленского, направит заявление в Раду и новому президенту Украины. По мнению министра, "это правильно с точки зрения политической культуры", так как избранный президент "должен иметь право на свою внешнеполитическую команду и на создание собственной внешнеполитической стратегии".
"Но я сказал, что готов помогать ему, где это будет необходимо и там, где совпадают наши принципы и наше видение", - добавил глава внешнеполитического ведомства.
Климкин также уточнил, что у него создана команда, с которой он планирует баллотироваться в Верховную раду.
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