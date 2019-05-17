МВД предлагает повысить полицейским надбавки за риск
16:12 17.05.2019 Источник: Интерфакс
МВД РФ предлагает увеличить надбавки к окладу сотрудникам органов внутренних дел РФ, выполняющим связанные с повышенным риском для жизни задачи.
"Сотрудникам, проходящим службу на комплексе "Байконур", увеличивается надбавка до предельного размера 30%, и устанавливается дополнительная надбавка за риск в предельном размере 60% должностного оклада", - говорится в законопроекте, размещенном на Едином федеральном портале нормативных правовых актов в пятницу.
Также предлагается увеличить надбавку оклада на 20% руководителям главного управления уголовного розыска МВД России и сотрудникам полиции, обеспечивающим защиту свидетелей.
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