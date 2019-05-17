Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным
16:33 17.05.2019
Движение по новой автомагистрали у района Метрогородок в столице открыто. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который участвовал в церемонии открытии объекта, дорога длиной примерно 2 км поможет существенно улучшить транспортную доступность в этом районе. «Этот участок значительно облегчит движение на «Щелковке» и на Открытом шоссе, самое главное - даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают около 40 тыс. человек», - отметил градоначальник.
Новая дорога снизит транспортную нагрузку на Открытое шоссе, на Большую Черкизовскую улицу, Стромынку, Краснобогатырскую улицу и Русаковскую набережную. Через несколько месяцев прилегающая к дороге территория будет комплексно благоустроена в рамках выполнения программы «Мой район».
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