Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным

16:33

Движение по новой автомагистрали у района Метрогородок в столице открыто. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который участвовал в церемонии открытии объекта, дорога длиной примерно 2 км поможет существенно улучшить транспортную доступность в этом районе. «Этот участок значительно облегчит движение на «Щелковке» и на Открытом шоссе, самое главное - даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают около 40 тыс. человек», - отметил градоначальник.Новая дорога снизит транспортную нагрузку на Открытое шоссе, на Большую Черкизовскую улицу, Стромынку, Красно­богатырскую улицу и Русаковскую набережную. Через несколько месяцев прилегающая к дороге территория будет комплексно благоустроена в рамках выполнения программы «Мой район».