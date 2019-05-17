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Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

17:00 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву. Об этом сам Пономарев сообщил в пятницу в "Фейсбуке".

"Наконец-то это случилось! Сегодня действующий президент Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства в соответствии с государственными интересами", - сообщил он.

Пономарев являлся депутатом Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, членом фракции "Справедливая Россия", а также Совета Левого фронта.

В июне 2014 года выехал из РФ в США, где проживал два года. Госдума по запросу Генпрокуратуры 7 апреля 2015 года лишила Пономарева депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда "Сколково", а 16 октября 2015 года дала согласие на его заочный арест. Следственный комитет Российской Федерации возбудил в отношении политика дел, 17 июля 2015 года он был заочно арестован московским судом и объявлен в международный розыск.

В июне 2016 года политик получил вид на жительство на Украине.

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