Около половины россиян готовы переехать в другой регион ради лучшей зарплаты

17:12 Источник: Эхо Москвы

Почти половина россиян – 44% — готовы переехать в другой регион ради лучшей зарплаты.

Это показало исследование Роструда. 23% обращает внимание на перспективы для членов своей семьи. Для 17% респондентов на первом месте при принятии решения о переезде может стать возможность улучшить жилищные условия, для 10% важна экология. Эхо Москвы