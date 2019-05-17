Около половины россиян готовы переехать в другой регион ради лучшей зарплаты
17:12 17.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Почти половина россиян – 44% — готовы переехать в другой регион ради лучшей зарплаты.
Это показало исследование Роструда. 23% обращает внимание на перспективы для членов своей семьи. Для 17% респондентов на первом месте при принятии решения о переезде может стать возможность улучшить жилищные условия, для 10% важна экология. Эхо Москвы
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