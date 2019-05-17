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НОВОСТИ

Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

17:32 17.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Подал в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении Александра Турчинова говорится: «В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Ранее сегодня стало известно, что заявление об увольнении с поста министра иностранных дел написал Павел Климкин. Документ будет направлен в Верховную Раду после инаугурации Владимира Зеленского. Он вступит в должность президента 20 мая. Говорит Москва

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