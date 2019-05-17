Крейсер "Адмирал Кузнецов" получит новую систему ПВО
18:00 17.05.2019 Источник: Интерфакс
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в результате модернизации получит новую систему противовоздушной обороны (ПВО) и новые элементы энергетического оборудования, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Это новая компонентная база, новые возможности, новая связь, новая система ПВО, обновленная энергетика с точки зрения выхода на максимальные скорости. И, конечно, всё, что будет касаться работ, сопряженных с модернизацией авиакрыла", - сказал А.Рахманов в интервью радиостанции "Звезда", отвечая на вопрос, что получит крейсер после модернизации.
Ранее представители ВМФ заявляли, что в ходе ремонта корабль получит морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы.
Ремонт и модернизацию крейсера планируется завершить в 2020 году.
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