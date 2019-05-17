Жители сразу нескольких городов выступили против строительства церквей на месте скверов

18:40 Источник: Эхо Москвы

Жители сразу нескольких городов по примеру Екатеринбурга выступили против строительства церквей на месте скверов. Так, в Ульяновске горожане решили сегодня собраться возле ДК, около которого планируется простроить церковь Александра Невского. Там уже есть деревянный храм, но инициаторы строительства говорят, что он не вмещает всех прихожан. Экологи отмечают, что строительство приведет к вырубке более чем 50-ти деревьев.

В Челябинске активисты потребовали отказаться от идеи строительства часовни святой Татьяны в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета. В Нижнем Новгороде накануне начались одиночные пикеты против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам. Участники вышли с плакатами с надписью «Церковь отнимает скверы по всей стране», — пишет сайт Znak.com. Эхо Москвы

