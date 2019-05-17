Россия не приглашена на инаугурацию Зеленского - МИД Украины
19:20 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России нет в числе стран, представители которых приглашены на предстоящую 20 мая инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.
"РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".
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