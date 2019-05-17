Рост ВВП ниже прогноза объяснили в МЭР
20:00 17.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Минэкономразвития объяснили рост ВВП ниже прогноза. Ранее Росстат объявил, что по итогам первого квартала этот показатель увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минэкономразвития прогнозировало 0,8%.
В ведомстве на это заявили, что «замедление темпов роста ВВП было ожидаемым и связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки». «Дополнительное давление на внутренний спрос оказывает сохранение низких темпов роста корпоративного кредитного портфеля и некоторое замедление ипотечного кредитования», — отмечается в сообщении министерства. Говорит Москва
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