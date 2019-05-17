Медведица из Словении затерроризировала пиринейских пастухов
21:20 17.05.2019 Источник: Газета.Ru
Испанские защитники окружающей среды встретились с французскими коллегами из-за разгулявшейся медведицы, атакующей стада овец, сообщает «Би-Би-Си».
Как сообщается, медведица по имени Кальверина, завезенная в Пиренейские горы, загрызла накануне восемь овец. Нападения вызвали протесты французских и испанских фермеров. Страны начали срочные переговоры, овец решили оснащать отслеживающими устройствами. Для предотвращения новых жертв фермеры планируют задействовать сторожевых собак.
Медведиц привезли из Словении в 2018 году. Решение завезти животных было вызвано катастрофически малой популяцией в регионе, состоявшей из двух особей мужского пола.
Ранее в Британии медведь из-за жары напал на машину с ребенком. Газета.Ru
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