Медведица из Словении затерроризировала пиринейских пастухов

21:20 Источник: Газета.Ru

Испанские защитники окружающей среды встретились с французскими коллегами из-за разгулявшейся медведицы, атакующей стада овец, сообщает «Би-Би-Си».

Как сообщается, медведица по имени Кальверина, завезенная в Пиренейские горы, загрызла накануне восемь овец. Нападения вызвали протесты французских и испанских фермеров. Страны начали срочные переговоры, овец решили оснащать отслеживающими устройствами. Для предотвращения новых жертв фермеры планируют задействовать сторожевых собак.



Медведиц привезли из Словении в 2018 году. Решение завезти животных было вызвано катастрофически малой популяцией в регионе, состоявшей из двух особей мужского пола.



Ранее в Британии медведь из-за жары напал на машину с ребенком. Газета.Ru

