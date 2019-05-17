Жители Донбасса с паспортами РФ не смогут получать российскую пенсию без прописки

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта, не могут претендовать на российскую пенсию без прописки на территории РФ. Это подтвердили сегодня руководители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они принимают участие в конференции по сотрудничеству регионов России и Донбасса, которая проходит в подмосковном Домодедово.

"Для получения российской пенсии нужно иметь прописку на территории РФ", - сказал глава ДНР Денис Пушилин.



Его слова подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник, уточнив, что пенсия выдается либо на территории РФ, либо на территории ДНР или ЛНР в зависимости от места регистрации человека.

