Путин оценил значение лазерного оружия для российской армии
22:40 17.05.2019 Источник: РБК
Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота. Таким оружием, считает глава государства, должны стать боевые лазерные комплексы тактического уровня. Такую точку зрения Путин высказал на совещании, посвященном развитию Воздушно-космических сил России, передает корреспондент РБК.
«Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптико-электроники, включая то оружие, которое еще недавно встречалось только в фантастических рассказах», — заявил президент, уточнив, что имеет в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня.
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