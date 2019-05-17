0
0
0
НОВОСТИ

Путин оценил значение лазерного оружия для российской армии

22:40 17.05.2019 Источник: РБК

Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота. Таким оружием, считает глава государства, должны стать боевые лазерные комплексы тактического уровня. Такую точку зрения Путин высказал на совещании, посвященном развитию Воздушно-космических сил России, передает корреспондент РБК.

«Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптико-электроники, включая то оружие, которое еще недавно встречалось только в фантастических рассказах», — заявил президент, уточнив, что имеет в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 17.05.2019
Жители Донбасса с паспортами РФ не смогут получать российскую пенсию без прописки
0
140
21:20 17.05.2019
Медведица из Словении затерроризировала пиринейских пастухов
0
175
20:40 17.05.2019
Трамп отложил на полгода введение таможенных пошлин на автомобили
0
231
20:00 17.05.2019
Рост ВВП ниже прогноза объяснили в МЭР
0
257
19:20 17.05.2019
Россия не приглашена на инаугурацию Зеленского - МИД Украины
0
300
18:40 17.05.2019
Жители сразу нескольких городов выступили против строительства церквей на месте скверов
0
431
18:00 17.05.2019
Крейсер "Адмирал Кузнецов" получит новую систему ПВО
0
378
17:32 17.05.2019
Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку
0
333
17:12 17.05.2019
Около половины россиян готовы переехать в другой регион ради лучшей зарплаты
0
360
17:00 17.05.2019
Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву
0
365

Возврат к списку