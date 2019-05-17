Путин оценил значение лазерного оружия для российской армии

22:40 Источник: РБК

Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота. Таким оружием, считает глава государства, должны стать боевые лазерные комплексы тактического уровня. Такую точку зрения Путин высказал на совещании, посвященном развитию Воздушно-космических сил России, передает корреспондент РБК.

«Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптико-электроники, включая то оружие, которое еще недавно встречалось только в фантастических рассказах», — заявил президент, уточнив, что имеет в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня.