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В Сети появился проект указа Зеленского о досрочном роспуске Рады

08:30 18.05.2019 Источник: Газета.Ru

В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского. Текст документ разместила «Страна.UA».

По данным издания, решение о роспуске Рады еще не принято окончательно, а указ является предварительным. Зеленский может подписать его 20 мая, в день инаугурации.

Уточняется, что причина роспуска Рады заключается в том, что после выхода из состава коалиции «Самопомощи» и «Батькивщины» две фракции составляют меньше половины конституционного состава.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла решение по инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Она состоится 20 мая.  Газета.Ru

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