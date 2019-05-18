В Сети появился проект указа Зеленского о досрочном роспуске Рады

08:30 Источник: Газета.Ru

В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского. Текст документ разместила «Страна.UA».

По данным издания, решение о роспуске Рады еще не принято окончательно, а указ является предварительным. Зеленский может подписать его 20 мая, в день инаугурации.



Уточняется, что причина роспуска Рады заключается в том, что после выхода из состава коалиции «Самопомощи» и «Батькивщины» две фракции составляют меньше половины конституционного состава.



Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла решение по инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Она состоится 20 мая. Газета.Ru

