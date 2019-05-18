ПВО Сирии отразили атаку со стороны Голанских высот
09:00 18.05.2019 Источник: РБК
Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
По его данным, сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над провинцией Эль-Кунейтра.
По сообщению телеканала Al Hadath, атака, которую совершил Израиль, была нацелена на пригород Дамаска, в котором находятся иранские военные объекты. РБК
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