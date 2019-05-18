ПВО Сирии отразили атаку со стороны Голанских высот

09:00 Источник: РБК

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над провинцией Эль-Кунейтра.



По сообщению телеканала Al Hadath, атака, которую совершил Израиль, была нацелена на пригород Дамаска, в котором находятся иранские военные объекты. РБК