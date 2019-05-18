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Порошенко уволил советников, в т. ч. экс-генсека НАТО

09:30 18.05.2019 Источник: Газета.Ru

Украинский президент Петр Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка и ряда своих советников. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, речь идет об увольнении его представителя в парламенте Ирины Луценко и вице-спикера Рады Ирины Геращенко, которая теперь не будет уполномоченной главы государства по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Согласно имеющейся информации, от исполнения своих обязанностей также были освобождены советники Порошенко Юрий Бирюков, Игорь Грынив, Андерс Фог Расмуссен, Сергей Квит, Сергей Березенко, Мария Гайдар и Александр Пасхавер.

Ранее сообщалось, что очередной советник Порошенко подал в отставку.  Газета.Ru

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