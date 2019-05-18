Порошенко уволил советников, в т. ч. экс-генсека НАТО

09:30 Источник: Газета.Ru

Украинский президент Петр Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка и ряда своих советников. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, речь идет об увольнении его представителя в парламенте Ирины Луценко и вице-спикера Рады Ирины Геращенко, которая теперь не будет уполномоченной главы государства по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.



Согласно имеющейся информации, от исполнения своих обязанностей также были освобождены советники Порошенко Юрий Бирюков, Игорь Грынив, Андерс Фог Расмуссен, Сергей Квит, Сергей Березенко, Мария Гайдар и Александр Пасхавер.



Ранее сообщалось, что очередной советник Порошенко подал в отставку. Газета.Ru

