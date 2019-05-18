Встреча с "русской миллионершей" может привести к отставке вице-канцлера Австрии

10:00 Источник: Газета.Ru

В Австрии оппозиционные партии требуют новых выборов и отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе после появления видеозаписи, на которой он обсуждал с россиянкой поддержку на выборах. Об этом пишет Die Sueddeutsche Zeitung.

Встреча состоялась 24 июля 2017 года на Ибице. Штрахе встречался с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. Она якобы планировала инвестировать «не вполне легальный» капитал в Австрии, в том числе обсуждалось приобретение ею австрийского издания Kronen Zeitung, лицензии на казино и контрактов на строительство автомагистрали. Штрахе обсуждал с богатой россиянкой получение помощи на предстоящих выборах.



Ранее сообщалось, что Штрахе и еще один политик АПС, присутствовавший на встрече, продемонстрировали готовность повлиять на результаты выборов при помощи денег. Газета.Ru

