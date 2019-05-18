США испытали сверхмощную авиабомбу [+ВИДЕО]
10:30 18.05.2019 Источник: Известия
ВВС США продемонстрировали в Сети видеоролик испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Кадры, опубликованные в YouTube, датированы 16 мая.
Сброс провел стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit. Авиабомбы точно попадают в заданную цель, а спустя доли секунды под землей происходит мощный взрыв.
Бомба GBU-57 — противобункерная авиационная бомба, созданная корпорацией Boeing. Боеприпас проникает на глубину до 61 м под землю или пробивает до 19 м армированного бетона. GBU-57 — мощнейший неядерный боеприпас в американском арсенале.
В январе прошлого года сообщалось, что вооруженные силы США модернизировали авиабомбу GBU-57. По словам представителей Пентагона, новая модификация «более эффективна против хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей». Известия
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