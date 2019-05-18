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НОВОСТИ

США испытали сверхмощную авиабомбу [+ВИДЕО]

10:30 18.05.2019 Источник: Известия

ВВС США продемонстрировали в Сети видеоролик испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Кадры, опубликованные в YouTube, датированы 16 мая.

Сброс провел стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit. Авиабомбы точно попадают в заданную цель, а спустя доли секунды под землей происходит мощный взрыв.

Бомба GBU-57 — противобункерная авиационная бомба, созданная корпорацией Boeing. Боеприпас проникает на глубину до 61 м под землю или пробивает до 19 м армированного бетона. GBU-57 — мощнейший неядерный боеприпас в американском арсенале. 

В январе прошлого года сообщалось, что вооруженные силы США модернизировали авиабомбу GBU-57. По словам представителей Пентагона, новая модификация «более эффективна против хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей».  Известия

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