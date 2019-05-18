Трамп призвал провести расследование в отношении Байдена

15:00 Источник: Газета.Ru

Американский президент Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что журналист поинтересовался у главы государства, нужно ли расследовать финансовые связи между китайским правительством и бизнесом семьи Байдена.



«100 %», — сказал Трамп. Он добавил, что это «позор».

«А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай — наш большой конкурент. Они хотят захватить мир».



Ранее Джо Байден назвал Трампа «нелегитимным президентом». Газета.Ru

