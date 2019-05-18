Следователи подтвердили, что детская площадка в Рязани существует "в полном объеме"

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Следственного управления (СУ) СК по Рязанской области в ходе проверки информации о нарушениях при строительстве в Рязани детской площадки убедились, что она "есть в полном объеме", в наличии имеется все ее спортивное оборудование. Об этом в субботу рассказала ТАСС старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК Анжелика Евдокимова.

В четверг, 16 мая, на медиафоруме ОНФ президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство площадки, рязанские следователи начали доследственную проверку, проверку организовала также Генпрокуратура РФ.



"Мы удостоверились в полном наличии детского спортивного оборудования на площадке в Рязани. К материалам приобщены все документы, касающиеся заключения об исполнении муниципального контракта. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц при расходовании бюджетных средств. Самое главное - площадка есть в полном объеме", - сказала Евдокимова.



Она добавила, что доследственная проверка продолжается.



Ранее сообщалось, что в мэрии Рязани заявили, что все оборудование площадки установлено в рязанском Лесопарке в октябре прошлого года, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов, исключение составил детский комплекс "Космос", который установлен на Соборной площади. Канатная конструкция "Трио" демонтирована, чтобы установить ее к 1 июня на пляже реки Старицы, но также пока находится в Лесопарке.

