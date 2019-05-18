Команда Зеленского намеревается ввести на Украине "прямую демократию"
17:00 18.05.2019 Источник: Интерфакс
В команде Владимира Зеленского предлагают внедрить на Украине систему народовластия по принципу "прямой демократии", которая будет включать в себя справедливые и качественные референдумы, обязательное реагирование на народные инициативы и "народное вето" на принимаемые ключевыми органами власти решения.
"Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется "прямая демократия". Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве", - сказал в эфире телеканала "112 Украина" идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, отвечающий за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу.
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