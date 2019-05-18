Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

12:30

К 20 годам лишения свободы был приговорен экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Кэвин Мэлори за передачу секретных документов Китаю. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Приговор 62-летнему экс-агенту ЦРУ был вынесен судом штата Виргиния. По данным материалов суда, агент ЦРУ передал спецслужбам КНР три документа, два из которых имели гриф "секретно" и один "совершенно секретно". ren.tv

