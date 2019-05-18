BBC снимет телевизионную драму по инциденту в Солсбери
13:00 18.05.2019 Источник: Коммерсант.ru
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей по инциденту в Солсбери, где в марте 2018 года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фильм расскажет историю о том, «как простые люди реагировали на кризис на пороге своего дома, демонстрируя необычайный героизм», говорится в сообщении Би-би-си.
Название и дата выхода фильма пока не объявлена. Коммерсантъ
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