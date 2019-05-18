Японский альпинист погиб при восхождении на камчатскую сопку
17:30 18.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Трагедией обернулось восхождение трех японцев на сопку Камень на полуострове Камчатка. Один из экстремалов погиб, сорвавшись в ущелье на высоте 3,6 км, сообщили власти региона.
Установлено, что группа поднималась на вулкан, отказавшись от помощи российских проводников.
Когда один из альпинистов упал, его товарищи связались с турфирмой, а ее сотрудники обратились к российским спасателям.
Товарищей погибшего сняли с Камня вертолетом и отправили в столицу Камчатского края. Росбалт
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