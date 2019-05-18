Японский альпинист погиб при восхождении на камчатскую сопку

17:30 Источник: РОСБАЛТ

Трагедией обернулось восхождение трех японцев на сопку Камень на полуострове Камчатка. Один из экстремалов погиб, сорвавшись в ущелье на высоте 3,6 км, сообщили власти региона.

Установлено, что группа поднималась на вулкан, отказавшись от помощи российских проводников.



Когда один из альпинистов упал, его товарищи связались с турфирмой, а ее сотрудники обратились к российским спасателям.



Товарищей погибшего сняли с Камня вертолетом и отправили в столицу Камчатского края. Росбалт

