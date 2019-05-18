Формат опроса по собору в сквере Екатеринбурга пока не определен - мэр

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Екатеринбурга еще не определили формат опроса, который будет проведен среди жителей города по теме строительства собора святой Екатерины в сквере в центре города, сообщил журналистам в субботу мэр города Александр Высокинский.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Позднее ВЦИОМ заявил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос в Екатеринбурге.



"Мы сейчас ведем консультации с самыми крупными и опытными компаниями, которые занимаются социологические опросами. Поэтому я сегодня вряд ли отвечу на вопрос, как это будет сделано, ответов таких пока нет", - сказал Высокинский.



Он добавил, что вначале необходимо изучить все возможности организации опроса. "Дело не в форме, а в содержании", - сказал мэр Екатеринбурга, добавив, что еще неясно, будет в социологическом исследовании участвовать весь город или только Ленинский район, где планируют строить храм.



В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 33 участника акций.

