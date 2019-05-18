Суррогатных матерей намерены лишить права отказывать в передаче ребенка родителям

16:00 Источник: Интерфакс

Законопроект, лишающий возможности суррогатных матерей отказывать передавать рожденного ребенка, разрабатывается властями, заявил президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак.

"На днях отправил в министерство экспертное заключение на присланный нам проект закона об изменении порядка регистрации детей, родившихся от суррогатных матерей. Проблема сейчас в том, что суррогатная мама во время беременности может решить, что ей, например, мало денег и отказаться отдавать ребенка", - сказал в интервью "Интерфаксу" Корсак.



По его словам, "согласно Семейному кодексу, именно суррогатная мать принимает решение, отдавать или нет ребенка".



"Новый проект закона предлагает на уровне договора о суррогатном материнстве закрепить, что родителями ребенка являются те, кто заказывает эту услугу, и изменению это не подлежит, только если они сами откажутся. То есть суррогатная мать не сможет изменить свое решение отдать ребенка после рождения", - сказал Корсак.

