Суррогатных матерей намерены лишить права отказывать в передаче ребенка родителям
16:00 18.05.2019 Источник: Интерфакс
Законопроект, лишающий возможности суррогатных матерей отказывать передавать рожденного ребенка, разрабатывается властями, заявил президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак.
"На днях отправил в министерство экспертное заключение на присланный нам проект закона об изменении порядка регистрации детей, родившихся от суррогатных матерей. Проблема сейчас в том, что суррогатная мама во время беременности может решить, что ей, например, мало денег и отказаться отдавать ребенка", - сказал в интервью "Интерфаксу" Корсак.
По его словам, "согласно Семейному кодексу, именно суррогатная мать принимает решение, отдавать или нет ребенка".
"Новый проект закона предлагает на уровне договора о суррогатном материнстве закрепить, что родителями ребенка являются те, кто заказывает эту услугу, и изменению это не подлежит, только если они сами откажутся. То есть суррогатная мать не сможет изменить свое решение отдать ребенка после рождения", - сказал Корсак.
НОВОСТИ
- 15:00 18.05.2019
- Трамп призвал провести расследование в отношении Байдена
- 14:00 18.05.2019
- Зеленский заявил, что Украина "освободит" Крым от "оккупации", но не скоро
- 13:00 18.05.2019
- BBC снимет телевизионную драму по инциденту в Солсбери
- 12:30 18.05.2019
- Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая
- 12:00 18.05.2019
- США не будут назначать постоянного посла на Украину - источник
- 11:30 18.05.2019
- Следователи подтвердили, что детская площадка в Рязани существует "в полном объеме"
- 11:00 18.05.2019
- Формат опроса по собору в сквере Екатеринбурга пока не определен - мэр
- 10:30 18.05.2019
- США испытали сверхмощную авиабомбу [+ВИДЕО]
- 10:00 18.05.2019
- Встреча с "русской миллионершей" может привести к отставке вице-канцлера Австрии - СМИ
- 09:30 18.05.2019
- Порошенко уволил советников, в т. ч. экс-генсека НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать