Свердловские власти предложат новые возможные места для возведения храма в Екатеринбурге

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Свердловской области опубликуют 20 мая перечень новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом говорится в обращении главы региона Евгения Куйвашева к местным жителям, которое в субботу распространил областной департамент информполитики.

"Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Уже в понедельник - и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок", - говорится в обращении Куйвашева.

