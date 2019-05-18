Свердловские власти предложат новые возможные места для возведения храма в Екатеринбурге
18:00 18.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Свердловской области опубликуют 20 мая перечень новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом говорится в обращении главы региона Евгения Куйвашева к местным жителям, которое в субботу распространил областной департамент информполитики.
"Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Уже в понедельник - и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок", - говорится в обращении Куйвашева.
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