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НОВОСТИ

Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна

19:30 18.05.2019 Источник: РБК

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна опубликовал решение об изменении меры пресечения для второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает местное агентство Aysor. 

Согласно этому решению, из-под ареста Кочарян был освобожден.  РБК

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