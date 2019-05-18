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В ЮАР неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера

20:00 18.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера в ЮАР. Это произошло на соревнованиях Arnold Classic Afric. На видеозаписи, которая появилась в интернете, злоумышленник подбежал к звезде Голливуда сзади и ударил с двух ног. Шварценеггер устоял, нападавшего скрутила охрана актера. Актер же вернулся за судейский стол, а позже, как пишет местная пресса, на улице приветствовал фанатов. Личность и мотивы злоумышленника не называются. Эхо Москвы

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