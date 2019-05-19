Эрдоган: Турция вместе с Россией будет производить С-500
09:15 19.05.2019 Источник: Интерфакс
Турция совместно с Россией будет производить зенитные ракетные системы С-500. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед молодежью в Стамбуле, пишет газета "Дейли сабах".
Эрдоган выразил уверенность, что Турция получит и российские С-400, и американские самолеты F-35. "Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - подчеркнул турецкий лидер.
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