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НОВОСТИ

Эрдоган: Турция вместе с Россией будет производить С-500

09:15 19.05.2019 Источник: Интерфакс

Турция совместно с Россией будет производить зенитные ракетные системы С-500. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед молодежью в Стамбуле, пишет газета "Дейли сабах".

Эрдоган выразил уверенность, что Турция получит и российские С-400, и американские самолеты F-35. "Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - подчеркнул турецкий лидер.

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