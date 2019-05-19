0
0
148
НОВОСТИ

Командующий КСИР: Иран не боится войны

10:21 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не хочет войны, но и не опасается боевых действий. С таким заявлением, как передал в воскресенье телеканал "Аль-Джазира", выступил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Иран не стремится к войне, но и не боится ее", - сказал иранский генерал. "Разница между нами (иранцами - здесь и далее прим. ТАСС) и ними (американцами) состоит в том, что у них нет желания воевать, и они боятся войны", - добавил он.

Несколько дней назад Салами заявил, что Тегеран находится на грани полномасштабной конфронтации с врагом. Позже он указал, что Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо силовые действия.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 19.05.2019
Мэй решила сделать депутатам "смелое предложение" по Brexit
0
23
11:13 19.05.2019
Мониторинг ОПЕК+ не станет сегодня выносить рекомендации по уровням добычи
0
85
09:40 19.05.2019
Москвичей предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 19 мая
0
202
09:15 19.05.2019
Эрдоган: Турция вместе с Россией будет производить С-500
0
240
09:05 19.05.2019
Боевики напали на сирийские войска в Идлибе
0
301
09:00 19.05.2019
Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов
0
251
21:00 18.05.2019
Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде
0
730
20:30 18.05.2019
Ливия может остановить добычу нефти
0
960
20:00 18.05.2019
В ЮАР неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера
0
854
19:30 18.05.2019
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна
0
771

Возврат к списку