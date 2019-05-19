Командующий КСИР: Иран не боится войны
10:21 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран не хочет войны, но и не опасается боевых действий. С таким заявлением, как передал в воскресенье телеканал "Аль-Джазира", выступил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.
"Иран не стремится к войне, но и не боится ее", - сказал иранский генерал. "Разница между нами (иранцами - здесь и далее прим. ТАСС) и ними (американцами) состоит в том, что у них нет желания воевать, и они боятся войны", - добавил он.
Несколько дней назад Салами заявил, что Тегеран находится на грани полномасштабной конфронтации с врагом. Позже он указал, что Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо силовые действия.
В минувший четверг президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.
НОВОСТИ
- 11:45 19.05.2019
- Мэй решила сделать депутатам "смелое предложение" по Brexit
- 11:13 19.05.2019
- Мониторинг ОПЕК+ не станет сегодня выносить рекомендации по уровням добычи
- 09:40 19.05.2019
- Москвичей предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 19 мая
- 09:15 19.05.2019
- Эрдоган: Турция вместе с Россией будет производить С-500
- 09:05 19.05.2019
- Боевики напали на сирийские войска в Идлибе
- 09:00 19.05.2019
- Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов
- 21:00 18.05.2019
- Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде
- 20:30 18.05.2019
- Ливия может остановить добычу нефти
- 20:00 18.05.2019
- В ЮАР неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера
- 19:30 18.05.2019
- Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать