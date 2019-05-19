Командующий КСИР: Иран не боится войны

10:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не хочет войны, но и не опасается боевых действий. С таким заявлением, как передал в воскресенье телеканал "Аль-Джазира", выступил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Иран не стремится к войне, но и не боится ее", - сказал иранский генерал. "Разница между нами (иранцами - здесь и далее прим. ТАСС) и ними (американцами) состоит в том, что у них нет желания воевать, и они боятся войны", - добавил он.

Несколько дней назад Салами заявил, что Тегеран находится на грани полномасштабной конфронтации с врагом. Позже он указал, что Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо силовые действия.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.