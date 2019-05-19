Мэй решила сделать депутатам "смелое предложение" по Brexit
11:45 19.05.2019 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена предложить британским депутатам новый вариант сделки по Brexit.
"Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", - написала она в статье Sunday Times.
Как сообщается, в числе новых предложений будет дополнительная защита рабочих.
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