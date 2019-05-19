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НОВОСТИ

Мэй решила сделать депутатам "смелое предложение" по Brexit

11:45 19.05.2019 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена предложить британским депутатам новый вариант сделки по Brexit.

"Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", - написала она в статье Sunday Times.

Как сообщается, в числе новых предложений будет дополнительная защита рабочих.


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