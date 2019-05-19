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НОВОСТИ

Словакия поддержит любые инициативы по сохранению транзита российского газа

14:25 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Братислава будет поддерживать любые инициативы, которые сохранят транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил в воскресенье ТАСС госсекретарь министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукаш Паризек, отвечая на вопрос о намерении нового украинского руководства привлечь к переговорам по газу США.

"Любые шаги, которые обеспечат транзит газа, надежные поставки, в том числе и для Словакии, а также устроят Украину, мы будем поддерживать", - сказал он.

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