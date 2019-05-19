Саакашвили призвал своих сторонников идти в наступление

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откликнулся на выборы, проходящие в воскресенье в стране, и призвал членов созданной им оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и ее сторонников идти в наступление. Об этом бывший президент заявил в своем видеообращении в Facebook.

"Мы должны атаковать, атаковать и только атаковать. Каждый раз нас лишают выборов, фальсифицируют их, каждый раз Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС) прибегает к разным трюкам", - считает Саакашвили. Он выразил уверенность, что власти уже терпят поражение.

Ранее лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе в прямом эфире продемонстрировал журналистам аудиозапись, которую, по его словам, предоставил один из членов предвыборного штаба ЕНД. Депутат утверждает, что запись сделана тайно на одном из заседаний партии. Члены партии Ниниа Цискаришвили и Саломе Челидзе во время заседания якобы заявили, что вне зависимости от победы или поражения на выборах они должны "вскипятить" ситуацию в стране и начать это делать из Аджарии и края Самегрело - Земо Сванети, а затем собрать несколько десятков тысяч человек в Тбилиси. Талаквадзе обвинил партию Саакашвили в попытке дестабилизировать страну и попросил МВД изучить аудиозапись.

В Грузии в воскресенье проходят внеочередные выборы мэров Зугдиди, Марнеули (край Квемо Картли), Хуло (Аджарская АР), Чиатуры и Зестафони (край Имерети), а также промежуточные выборы депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда.

В Зугдиди на пост мэра баллотируется супруга Саакашвили Сандра Руловс. Ее выдвинуло оппозиционное объединение "Сила в единстве", в состав которого входит "Единое национальное движение". Главным конкурентом Руловс в Зугдиди является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгий Шенгелия.