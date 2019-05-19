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МИД Украины требует от властей Египта объяснить задержание танкера с украинцами на борту

15:30 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Украины требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту. Об этом сообщил в воскресенье начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Посольством Украины направлена нота МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно сложившейся ситуации, а также дать разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами", - сказал Кирилич украинскому агентству УНИАН.

Он отметил, что на борту судна находится 17 украинцев. "МИД поручено посольству Украины в Арабской Республике Египет (АРЕ) безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации", - отметил дипломат. Он добавил, что это дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.

Директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев уточнил, что задержанное египетскими властями судно Sea Shark с украинцами на борту осуществляет морские перевозки под флагом Панамы. "По информации посольства Украины в Арабской Республике Египет, в дипучреждение обратился член экипажа судна Sea Shark и сообщил, что указанное судно было задержано компетентными органами Египта за нарушение границы Египта", - сказал Погорельцев.

По его информации, впоследствии в разговоре с украинским консулом капитан судна Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. На то время судно находилось в порту Беренис (находится в подчинении Министерства обороны Египта). "По имеющимся в посольстве данным, в связи с упомянутым правонарушением египетской стороной был выставлен штраф компании-судовладельцу, а паспорта членов экипажа изъяты", - заявил Погорельцев.

"Обращения компании-судовладельца в компетентные органы АРЕ о замене экипажа (у 11 из 17 украинских моряков закончились контракты) египетской стороной удовлетворены не были", - добавил он.

По словам Погорельцева, 27 апреля после прибытия судна в порт Айн-Сохна, военной прокуратурой АРЕ было выдвинуто требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае его утечки в акваторию. "По словам капитана судна Виталия Нестеренко, члены экипажа считают решение прокуратуры незаконным и отказываются его выполнять, а представители ВМС АРЕ, со своей стороны, не дают разрешение на замену экипажа, пока с судна не будет разгружена имеющаяся нефть", - сказал он.

Сейчас запросы посольства находятся на рассмотрении египетской стороны.

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