Египет: Взрыв рядом с туристическим автобусом, есть раненые

17:35 Источник: Интерфакс

Взрыв прогремел рядом с туристическим автобусом вблизи Большого Египетского музея в Каире, передают в воскресенье местные СМИ.

По предварительным данным, в результате 17 человек, все они иностранцы. Данных о погибших нет.

Взрывное устройство сработало, когда автобус проезжал мимо музея.