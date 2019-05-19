Египет: Взрыв рядом с туристическим автобусом, есть раненые
17:35 19.05.2019 Источник: Интерфакс
Взрыв прогремел рядом с туристическим автобусом вблизи Большого Египетского музея в Каире, передают в воскресенье местные СМИ.
По предварительным данным, в результате 17 человек, все они иностранцы. Данных о погибших нет.
Взрывное устройство сработало, когда автобус проезжал мимо музея.
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