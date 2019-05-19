Захарова: Помпео не позволял себе жесткой риторики по отношению к России в Сочи
19:40 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео не позволял себе жесткой риторики по отношению к России в ходе визита в Сочи, где он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия-1.
"Конечно нет. Чудесные милые люди, которые умеют разговаривать, которые владеют материалом", - ответила она на вопрос о том, использовал ли Помпео на встречах жесткие высказывания, которые, в частности, он озвучивал ранее в связи с позицией РФ по Венесуэле.
"Я бы эту встречу охарактеризовала так: есть понимание и есть конкретный процесс налаживания контактов и связи", - прокомментировала Захарова встречу американского госсекретаря с российским президентом. Тем не менее, она подчеркнула, что о потеплении в российско-американских отношениях речи не идет.
По словам официального представителя МИД, представители РФ задали Помпео все интересовавшие их вопросы. "Безусловно, все вопросы на повестке двусторонних отношений и международной повестки были заданы", - заявила дипломат.
Встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео состоялась 14 мая в Сочи при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника президента по международным делам Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве руководителя Госдепартамента.
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