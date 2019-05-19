Пашинян готовится объявить второй этап армянской революции

20:50 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике.



"Завтра с 08:30 (07:30 мск) блокируем все входы и выходы всех без исключения судов в республике, чтобы никто не мог войти туда. С 12:00 (11:00 мск) мое выступление будет транслироваться в прямом эфире", - написал он на своей странице в Facebook.

Пашинян заявил, что завтра готовится объявить "второй, самый важный этап армянской революции" и ожидает "всенародной поддержки".



