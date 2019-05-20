Совбез ООН заинтересовался украинским законом о языке
07:00 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник в 22:00 по мск (15:00 в Нью-Йорке) экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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