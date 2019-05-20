На рост реальных доходов в 2019 году россиянам, похоже, рассчитывать не стоит
07:10 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата РФ считает маловероятным, что реальные доходы населения будут расти по итогам 2019 года после падения в первом квартале, говорится в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета РФ за январь - март 2019 года.
"Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во втором- четвертом кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным", - указывает Счетная палата.
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