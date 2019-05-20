Америка отменяет пошлины на сталь и алюминий из двух соседних стран
07:30 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп подписал два распоряжения об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Текст документов распространила в воскресенье пресс-служба Белого дома.
"Я установил, что <...> импорт алюминия из Канады и Мексики больше не будет угрожать нанесением ущерба национальной безопасности [США]", - указано в распоряжении главы государства. В соответствии с такими выводами он "решил исключить Канаду и Мексику" из списка стран, в отношении которых применяются импортные пошлины. Аналогичный документ опубликован по поводу снятия пошлин на импорт стали из этих двух стран.
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