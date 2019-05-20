0
0
129
НОВОСТИ

Погоду в Москве в понедельник определит гребень скандинавского антициклона

07:45 20.05.2019

Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждет тихий погожий денек с температурным фоном, соответствующим климатическим показателям июня. 

В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в столице +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Ветер северный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., - сообщают "Метеовести".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 20.05.2019
Трамп рассказал о переводе производства многих компаний из Китая
0
0
08:30 20.05.2019
Меморандум США о борьбе с экономической агрессией КНР китайские СМИ сравнили с фантастическим романом
0
62
08:00 20.05.2019
Сторонники ИГ пытались сбежать из тюрьмы в Таджикистане, убив трех человек
0
106
07:30 20.05.2019
Америка отменяет пошлины на сталь и алюминий из двух соседних стран
0
156
07:25 20.05.2019
Трамп считает, что Путину проще было бы общаться с Хилари Клинтон, чем с ним самим
0
153
07:10 20.05.2019
На рост реальных доходов в 2019 году россиянам, похоже, рассчитывать не стоит
0
197
07:00 20.05.2019
Совбез ООН заинтересовался украинским законом о языке
0
194
20:50 19.05.2019
Пашинян готовится объявить второй этап армянской революции
0
616
19:40 19.05.2019
Захарова: Помпео не позволял себе жесткой риторики по отношению к России в Сочи
0
581
18:50 19.05.2019
Порошенко желает Зеленскому успешного президентства
0
576

Возврат к списку