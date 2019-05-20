Погоду в Москве в понедельник определит гребень скандинавского антициклона

07:45

Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждет тихий погожий денек с температурным фоном, соответствующим климатическим показателям июня.

В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в столице +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Ветер северный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., - сообщают "Метеовести".