Меморандум США о борьбе с экономической агрессией КНР китайские СМИ сравнили с фантастическим романом

08:30 Источник: Интерфакс

США используют в качестве "политического инструмента" обвинения Китая в краже интеллектуальной собственности, чтобы затормозить развитие китайской экономики, пишет в понедельник орган ЦК Компартии Китая газета "Жэньминь жибао".

В марте 2018 года президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". В его разделе 301 одним из обвинений в адрес КНР называлась "кража интеллектуальной собственности".

"Если этот меморандум базируется на воображаемых или выборочных данных, то он сродни научно-фантастическому роману", - подчеркнула газета.