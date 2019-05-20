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Меморандум США о борьбе с экономической агрессией КНР китайские СМИ сравнили с фантастическим романом

08:30 20.05.2019 Источник: Интерфакс

США используют в качестве "политического инструмента" обвинения Китая в краже интеллектуальной собственности, чтобы затормозить развитие китайской экономики, пишет в понедельник орган ЦК Компартии Китая газета "Жэньминь жибао".

В марте 2018 года президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". В его разделе 301 одним из обвинений в адрес КНР называлась "кража интеллектуальной собственности".

"Если этот меморандум базируется на воображаемых или выборочных данных, то он сродни научно-фантастическому роману", - подчеркнула газета.

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