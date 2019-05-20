Трамп рассказал о переводе производства многих компаний из Китая
09:00 20.05.2019 Источник: РБК
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии. По его словам, виноваты в этом сами китайцы.
Как подчеркнул Трамп, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять. «Я сказал: ОК, тогда мы поднимем пошлины», - сказал американский президент. РБК
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