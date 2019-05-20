0
0
201
НОВОСТИ

Трамп рассказал о переводе производства многих компаний из Китая

09:00 20.05.2019 Источник: РБК

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии. По его словам, виноваты в этом сами китайцы.

Как подчеркнул Трамп, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять. «Я сказал: ОК, тогда мы поднимем пошлины», - сказал американский президент.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 20.05.2019
Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по возможным площадкам для возведения храма
0
32
10:05 20.05.2019
Восемь регионов получат тесты ЕГЭ в виде зашифрованных файлов
0
62
10:00 20.05.2019
Объяснен отказ аннулировать итоги "Евровидения-2019" из-за песни победителя
0
118
09:32 20.05.2019
Отказ от абортов необходим для увеличения населения России - патриарх Кирилл
0
118
09:20 20.05.2019
Смартфоны Huawei останутся без Android
0
141
09:05 20.05.2019
Радиоактивные отходы США могут попасть в Тихий океан - генсек ООН
0
174
08:30 20.05.2019
Меморандум США о борьбе с экономической агрессией КНР китайские СМИ сравнили с фантастическим романом
0
201
08:00 20.05.2019
Сторонники ИГ пытались сбежать из тюрьмы в Таджикистане, убив трех человек
0
233
07:45 20.05.2019
Погоду в Москве в понедельник определит гребень скандинавского антициклона
0
220
07:30 20.05.2019
Америка отменяет пошлины на сталь и алюминий из двух соседних стран
0
245

Возврат к списку