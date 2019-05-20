Смартфоны Huawei останутся без Android
09:20 20.05.2019 Источник: Известия
Смартфоны китайской компании Huawei лишатся Android из-за включения компании в черный список США. Об этом сообщило Reuters в воскресенье, 19 мая.
Отмечается, что Google лишил Huawei доступа к своим ресурсам и программам, а уже установленные невозможно будет обновить, например, Android.
Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Вашингтон обвинил компанию в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов. Министерство торговли США намерено внести Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США.
16 мая Huawei заявила, что введенные против нее в США санкции не помогут Вашингтону стать сильнее, поскольку ограничения ударят по американским потребителям, а не по ней. Известия
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