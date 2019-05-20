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Отказ от абортов необходим для увеличения населения России - патриарх Кирилл

09:32 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от абортов в том количестве, в котором они проводятся в настоящее время, необходим для роста населения России, достичь этого только денежными поощрениями родителей нельзя. Такое мнение высказал в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время вручения ему премии "Амбассадор защиты жизни до рождения" фондом "Женщины за жизнь".

"Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует. И если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет уже 156 миллионов, а за 20 лет - 166 миллионов, и никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения", - заявил патриарх.

По его мнению, борьба с абортами неизбежно приобретает и социологические, и политические последствия. "Борьба за жизнь является для нас важным делом, потому что проистекает из наших убеждений. Мы убеждены, и знаем на основе слова Божия, что убить человека, а жизнь начинается с зачатия, убить живое существо, убить человека, это великий грех. И поэтому, конечно, наша борьба очень принципиальная с духовной точки зрения, но она имеет и сугубо социологические, и даже политические предпосылки и последствия", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

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