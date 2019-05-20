Объяснен отказ аннулировать итоги "Евровидения-2019" из-за песни победителя

10:00 Источник: НГ-Online

Композицию победителя Дункана Лоуренса Arcade пользователи Сети обнаружили на YouTube, запись была опубликована ещё в 2017 году, тогда как по условиям Евровидения песни участников должны быть выпущены не раньше сентября 2018 года. Продюсер Лоуренса рассказал изданию Algemeen Dagblad, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет, было создано несколько вариантов и аранжировок и, следовательно, это уже другая песня.

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман сообщил, что Европейский вещательный союз не станет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса на «Евровидении-2019».

Вера Цветкова