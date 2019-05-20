0
0
56
НОВОСТИ

Восемь регионов получат тесты ЕГЭ в виде зашифрованных файлов

10:05 20.05.2019 Источник: РБК

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ, основной этап которого стартует уже через неделю. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания только по защищенным интернет-каналам, а в будущем году на такую схему перейдет большинство учебных заведений страны.

Эксперимент пройдет в Московской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Ивановской областях, Мордовии и Тыве. Пункты ведомства в этих регионах получат зашифрованные файлы, которые будут распределены по аудиториям. Материалы распечатают прямо перед учащимися после получения ключа к шифру.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 20.05.2019
Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по возможным площадкам для возведения храма
0
18
10:00 20.05.2019
Объяснен отказ аннулировать итоги "Евровидения-2019" из-за песни победителя
0
109
09:32 20.05.2019
Отказ от абортов необходим для увеличения населения России - патриарх Кирилл
0
109
09:20 20.05.2019
Смартфоны Huawei останутся без Android
0
133
09:05 20.05.2019
Радиоактивные отходы США могут попасть в Тихий океан - генсек ООН
0
168
09:00 20.05.2019
Трамп рассказал о переводе производства многих компаний из Китая
0
198
08:30 20.05.2019
Меморандум США о борьбе с экономической агрессией КНР китайские СМИ сравнили с фантастическим романом
0
195
08:00 20.05.2019
Сторонники ИГ пытались сбежать из тюрьмы в Таджикистане, убив трех человек
0
228
07:45 20.05.2019
Погоду в Москве в понедельник определит гребень скандинавского антициклона
0
219
07:30 20.05.2019
Америка отменяет пошлины на сталь и алюминий из двух соседних стран
0
242

Возврат к списку