Восемь регионов получат тесты ЕГЭ в виде зашифрованных файлов

10:05 Источник: РБК

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ, основной этап которого стартует уже через неделю. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания только по защищенным интернет-каналам, а в будущем году на такую схему перейдет большинство учебных заведений страны.



Эксперимент пройдет в Московской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Ивановской областях, Мордовии и Тыве. Пункты ведомства в этих регионах получат зашифрованные файлы, которые будут распределены по аудиториям. Материалы распечатают прямо перед учащимися после получения ключа к шифру.